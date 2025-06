Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 28-Jähriger durch mehrere Täter überfallen und durch Schüsse leicht verletzt - Wer kann Hinweise zum Vorfall in Hannover-Misburg geben?

Hannover (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, haben mehrere Täter einen 28-Jährigen überfallen und durch Schüsse leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifer unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der 28-jährige Hannoveraner gegen 18:45 Uhr am Mittellandkanal im Bereich der Hannoverschen Straße in Misburg-Nord von zwei unbekannten Männern angesprochen und unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert, Wertgegenstände an sie auszuhändigen. Als dieser jedoch die Herausgabe verweigerte, schoss der Bewaffnete in Richtung des 28-Jährigen, der andere Täter schlug auf ihn ein. Noch während sich der verletzte Mann gegen die Angreifer wehrte, schoss der bewaffnete Täter erneut auf den Hannoveraner. Dann flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der durch den Angriff am Kopf und der Hand verletzte 28-Jährige wurde noch vor Ort durch Passanten erstversorgt und anschließend durch einen hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnten die Täter unerkannt entkommen.

Der Täter mit der Schusswaffe wurde als etwa 19 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte schwarze lockige Haare. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Maskierung. Sein Komplize war ca. 21 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und von kräftiger bis stämmiger Statur. Er trug ebenfalls eine schwarze Jacke und eine schwarze Maskierung.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines versuchten Totschlags eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

