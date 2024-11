Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: 6-jähriges Kind wird von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt

Wetter (ots)

Am 08.11.2024 um 10.50 Uhr befährt ein 67-jähriger Wuppertaler mit seinem Seat die Grundschötteler Straße in FR Wetter. Ein 6-jähriges Mädchen aus Wetter befindet sich mit ihrem Bruder am Fahrbahnrand, als sie plötzlich nach vorne läuft und mit der Hintertür des Fahrzeuges in Berührung kommt. Sie kommt zu Fall und verletzt sich am Kopf. Sie wird in zwecks medizinischer Weiterbehandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr.

