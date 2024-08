Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe

Hildesheim (ots)

Lamspringe (hue) - Am Samstag, den 24.08.2024 musste der Halter eines BMW M8 nach dem Besuch eines örtlichen Geschäftes einen Schaden an seinem PKW feststellen.

In der Zeit zwischen 10:10 Uhr - 11:00 Uhr muss ein bisher unbekanntes Auto in der Parklücke rechts neben dem Auto geparkt haben. Beim Ein- oder Ausfahren ist es zu einer Berührung beider Fahrzeuge gekommen, durch die am BMW ein Schaden von etwa 5000,- Euro entstanden ist.

Nach dem Unfall hat sich die Person ohne eine Schadenregulierung entfernt.

Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth ermittelt nunmehr wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

