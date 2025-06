Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter stehlen auffälligen Strandbuggy in Barsinghausen - Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei Hannover fahndet nach einem gestohlenen Strandbuggy. Unbekannte Täter entwendeten das markante Fahrzeug vermutlich in der Nacht zu Montag, 02.06.2025, von einem Grundstück in Barsinghausen. Die Ermittlerinnen und Ermittler erhoffen sich von Fotos des Strandbuggys wichtige Hinweise von Zeugen. Wer hat das Fahrzeug gesehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz bei der Kriminalpolizei Hannover stand das Fahrzeug am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr noch auf einem frei zugänglichen Grundstück an der Straße "An der Königseiche" in Barsinghausen. Am frühen Morgen bemerkte die 57 Jahre alte Eigentümerin des Fahrzeugs, dass dieses offensichtlich über Nacht gestohlen worden war und rief die Polizei.

Das Fahrzeug der Marke GS Moon ist schwarz und offen. Nicht nur aufgrund seiner Seltenheit, sondern auch aufgrund auffälliger Verzierungen mit einer Nummer, Sternen und dem Schriftzug "U.S.A", sind womöglich Zeugen auf den gestohlenen Buggy aufmerksam geworden. Die Polizei beziffert den Wert des Fahrzeugs mit rund 6.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum aktuellen Standort des Strandbuggys geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden. /ram, ms

