POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 73-Jähriger Senior aus Hannover-Sahlkamp vermisst - Wer hat Kwame Adu B. gesehen?

Öffentlichkeitsfahndung: 73-Jähriger Senior aus Hannover-Sahlkamp vermisst - Wer hat Kwame Adu B. gesehen?

Hannover

Seit Sonntag, 01.06.2025, sucht die Polizeistation Hannover Sahlkamp/Vahrenheide nach einem 73-Jährigen. Mitarbeitende eines Pflegeheims, in dem der Mann wohnt, bemerkten seine Abwesenheit, nachdem der Hannoveraner das Heim offensichtlich unbeobachtet verließ. Da der Senior aufgrund seiner Demenz und seines allgemeinen Gesundheitszustandes Hilfe benötigt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der 73-Jährige Kwame Adu B. am 01.06.2025 in den Abendstunden unbemerkt das Pflegeheim in der Dunantstraße. Gegen 19:00 Uhr stellten Mitarbeitende des Heims das Fehlen des Mannes fest. Eine Absuche an bisherigen Anlaufadressen, wie z.B. seine alte Wohnanschrift in Misburg-Nord, blieb erfolglos. Andere Suchmaßnahmen verliefen ebenfalls erfolglos. Da Kwame Adu B. aufgrund einer fortschreitenden Demenz und seines allgemeinen Gesundheitszustandes auf Hilfe angewiesen ist, sind mehrere Einsatzkräfte auf der Suche nach ihm. Da er bislang nicht angetroffen wurde, bittet die Polizei nun mit Hilfe eines Fotos des Vermissten die Bevölkerung um Hilfe.

Kwame Adu B. ist ca. 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze graue Haare. Er spricht langsam, leicht stotternd und mit Akzent. Sein Gang ist langsam. Kwame Adu B. ist vermutlich mit einer grauen Jacke, einem schwarzen T-Shirt, einer dunkelblauen Hose und Sandalen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Vermissten und/oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317 zu melden. /pk, ms

