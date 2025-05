Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: 2.500 Euro Spende an die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide dank Krombacher Spendenaktion

Marienheide (ots)

Der Förderverein der Jugendfeuerwehr Marienheide sowie die Jugendfeuerwehr als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide leisten wertvolle Arbeit, um Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren die Bedeutung der Feuerwehr und ihre Aufgaben näherzubringen. Durch praxisnahe Übungen und spannende Aktionen werden sie spielerisch an die verantwortungsvolle Tätigkeit in der Feuerwehr herangeführt.

Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung stehen gemeinsame Unternehmungen und Veranstaltungen im Vordergrund, die den Teamgeist und die Kameradschaft stärken. Viele der jungen Mitglieder engagieren sich später auch aktiv in der Einsatzabteilung - ein wichtiger Beitrag zur Nachwuchssicherung im Ehrenamt.

Dieses wichtige Engagement unterstützte die Krombacher Brauerei nun mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro im Rahmen ihrer Spendenaktion. Gebietsverkaufsleiter Thomas Rullich überreichte in dieser Woche persönlich den großen Spendenscheck an die stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwartin Jeanny Lülsdorf und Gemeindejugendfeuerwehrwart Sebastian Hennies.

Seit 2003 spendet die Brauerei jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro an 100 gemeinnützige Institutionen. Unter dem Motto "Sie schlagen vor - wir spenden" rief das Familienunternehmen dazu auf, Vorschläge für gemeinnützige Spendenzwecke einzureichen. Mehr als 3.000 Einsendungen gingen ein - darunter auch der Förderverein der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide.

Die Auswahl der rund 100 Spendenempfänger:innen erfolgte auf zwei Wegen: 50 der 100 Spenden wurden durch ein Voting-Verfahren vergeben, die andere Hälfte von einem internen Gremium bestimmt. Ziel war es, möglichst vielfältige Bereiche des gesellschaftlichen Engagements zu fördern und auch kleineren Initiativen eine Chance zu geben.

Mehr als fünf Millionen Euro hat Krombacher im Rahmen ihrer Spendenaktionen bereits an Vereine und Institutionen gespendet, die sich in vielfältigen Bereichen engagieren. Eine Übersicht der diesjährigen 100 Begünstigten sowie weitere Informationen zur Krombacher Spendenaktion finden Sie unter:

https://nachhaltigkeit.krombacher.de/gesellschaft/spendenuebersicht-2025

