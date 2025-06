Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kollision zwischen Radfahrer und Autofahrerin in Langenhagen - Wer kann Hinweise zur Ampelschaltung geben?

Hannover (ots)

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad in Langenhagen ist am Mittwoch, 04.06.2025, ein 33-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der Mann hatte auf einem Fahrrad eine Straße überquert, als er von einem Auto erfasst wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung am Unfallort geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr eine 29-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr mit einem BMW die Vahrenwalder Straße in stadteinwärtige Richtung. In Höhe der Stadtbahnhaltestelle Wiesenau querte ein von links kommender Radfahrer die Straße. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. Der 33-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich an einer Bedarfsampel, deren Schaltung zum Zeitpunkt des Unfalls, derzeit unklar ist. Der Verkehrsunfalldienst Hannover sucht deshalb Zeugen, die Hinweise zu der Ampel und dem Unfallhergang geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell