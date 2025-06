Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Brandstiftung an Tankstelle in Hannover-Anderten in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Ein am Samstag, 07.06.2025, nach einer Brandstiftung an einer Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Anderten festgenommener Mann sitzt in Untersuchungshaft. Der bereits wegen zuvor verübter Gewaltdelikte mit Haftbefehl gesuchte 34-Jährige wurde bereits am Sonntag, 06.06.2025, vom Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Hannover in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen zu dem Verdächtigen und den ihm vorgeworfenen Taten dauern an.

Die Pressemitteilung zum Ursprungssachverhalt finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6051221 /ram

