POL-HAM: Einbruch in Schützenvereinsheim

Hamm-Mitte (ots) - Der Zusammenstoß mit einem Lkw am Dienstag, 20. Mai, gegen 16 Uhr, auf der Alleestraße endete für einen 38-jährigen Radfahrer aus Hamm mit schweren Verletzungen in einem Hammer Krankenhaus. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund befuhr die Alleestraße Straße in Richtung Westen und beabsichtigte nach rechts in den Schwarzen Weg abzubiegen. ...

