POL-HAM: Betrunken und ohne Führerschein - Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 85-jähriger Mann aus Hamm hat am Sonntag, 18. Mai, einen mittleren vierstelligen Betrag an Betrüger verloren. Auf dem Computer des 85-jährigen erschien eine angebliche Virusmeldung von Microsoft und auch gleich eine Telefonnummer, unter der entsprechende Hilfe zur Schadensabwendung in Aussicht gestellt wurde. Der Senior wählte die ...

