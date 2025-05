POL-HAM: Erfolgreiche Personenkontrolle- Mann mit Haftbefehl und gestohlenem E-Scooter unterwegs

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit am Freitag, 16. Mai, im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr, in die Garage und eine Gartenhütte an der Clausewitzstraße ein, nachdem ein Einbruch in ein Einfamilienhaus misslang. Der oder die Täter versuchten sich offenbar zunächst durch Aufhebeln einer ...

mehr