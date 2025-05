POL-HAM: Einbruch in Kirche

Hamm-Herringen (ots) - Ein 33jähriger Motorradfahrer aus Hamm wurde am Samstag, 17. Mai um 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Höhe des Hüffnerweges schwer verletzt. Der 33jährige befuhr zur Unfallzeit die Dortmunder Straße in Richtung Osten hinter einem Trecker. Während der 22jährige Fahrer der Zugmaschine nach links abbiegen wollte, ...

mehr