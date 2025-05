Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Trecker schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 33jähriger Motorradfahrer aus Hamm wurde am Samstag, 17. Mai um 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Höhe des Hüffnerweges schwer verletzt. Der 33jährige befuhr zur Unfallzeit die Dortmunder Straße in Richtung Osten hinter einem Trecker. Während der 22jährige Fahrer der Zugmaschine nach links abbiegen wollte, versuchte der 33jährige mit seinem Krad der Marke Kawasaki zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem landwirtschaftlichen Fahrzeug und dem Motorradfahrer. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Kradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo er stationär behandelt wurde. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro beziffert. Das nicht mehr fahrbereit Motorrad wurde abgeschleppt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell