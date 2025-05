Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Peugeot am Vogelsang beschädigt, Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein PKW der Marke Peugeot wurde am Sonntag, 18. Mai in der Zeit von 7:10 bis 11:30 Uhr auf dem Vogelsang in Heessen beschädigt. In dieser Zeit parkte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ihr Dienstfahrzeug auf dem Seitenstreifen des Vogelsangs. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie Schäden im Bereich der Beifahrerseite fest. Anhand des Schadenbildes ist zu vermuten, dass ein unbekannter Radfahrer den Schaden verursachte und sich anschließend unerlaubt entfernt hat. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem unbekannten Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell