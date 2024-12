Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Altkleider und Altpapier in Brand gesetzt

Koblenz (ots)

Am Wochenende musste die Feuerwehr in drei Fällen im Bereich Pfaffendorf und Horchheim ausrücken. Am Freitag Nachmittag kam es zu einem Brand in einem Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Ellingshohl. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zweimal Altpapierstapel in Brand gesetzt, die am Straßenrand der Horchheimer Höhe und An der grünen Bank abgestellt worden waren. Die Polizei in Lahnstein bittet Zeugen um Hinweise, wenn verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell