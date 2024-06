BPOLI EBB: Diebe bleiben ohne Benzin liegen

Draußendorf (ots) - 30.05.2024 / 16:15 Uhr / Draußendorf Am Nachmittag des 30. Mai 2024 kam es am Bahnübergang bei Draußendorf zu einer Fast-Kollision zwischen einem PKW und einem Personenzug der ODEG. Die Regionalbahn 65 startete um 16:04 Uhr am Bahnhof Zittau in Richtung Görlitz und befuhr knapp 10 Minuten später den mit Andreaskreuzen gesicherten Bahnübergang. Hier hupte der Triebfahrzeugführer zweimal. Ein mit ...

