Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zug touchiert - Autofahrer flüchtig

Draußendorf (ots)

30.05.2024 / 16:15 Uhr / Draußendorf

Am Nachmittag des 30. Mai 2024 kam es am Bahnübergang bei Draußendorf zu einer Fast-Kollision zwischen einem PKW und einem Personenzug der ODEG.

Die Regionalbahn 65 startete um 16:04 Uhr am Bahnhof Zittau in Richtung Görlitz und befuhr knapp 10 Minuten später den mit Andreaskreuzen gesicherten Bahnübergang. Hier hupte der Triebfahrzeugführer zweimal. Ein mit höherer Geschwindigkeit aus Richtung Draußendorf heranfahrender PKW hat aus ungeklärter Ursache den Zug am Heck touchiert, nachdem dieser den Bahnübergang schon fast passiert hatte. Der Autofahrer hielt nicht an und ist weitergefahren. Am Triebwagen wurden lange Streifspuren und leichte Einbeulungen am hinteren Zugteil festgestellt. Die sofort informierte Bundespolizei fand am Bahnübergang abgerissene Fahrzeugteile vor, die zum verunfallten PKW gehören könnten. Hierbei handelt es sich um weiße sowie verchromte Blech- und Plastikteile.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest, wird aber auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Es wurden keine Bahnreisenden verletzt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen Verkehrsunfallflucht. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell