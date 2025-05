Polizei Düren

POL-DN: Trickdiebstahl: Schmuck im Wert von 1.000 Euro entwendet

Vettweiß (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.05.2025) wurde eine Seniorin Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. In der Mühlengasse verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand, ein Mitarbeiter der Stadtwerke Düren zu sein, Zugang zur Wohnung der Frau. Dabei wurde Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro entwendet.

Nach Angaben der Geschädigten klingelte der Mann gegen 14:30 Uhr an der Haustür und gab an, er müsse den Abfluss in der Küche reinigen. Sie ließ den mutmaßlichen Stadtwerke-Mitarbeiter ins Haus, wobei die Wohnungseingangstür einen Spalt weit offenblieb - offenbar unbemerkt von der Seniorin. Während der Mann sich gemeinsam mit ihr in der Küche aufhielt und eine unbekannte Flüssigkeit ins Spülbecken goss, nutzte vermutlich ein zweiter Täter die Gelegenheit, unbemerkt das Haus zu betreten.

Nach Abschluss der angeblichen Arbeiten verließ der Mann die Wohnung. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass aus einem Schmuckkasten im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss mehrere Schmuckstücke entwendet worden waren.

Der angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - etwa 170 cm groß - normale Statur

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Donnerstagnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mühlengasse gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

Trickdiebe nutzen oft die Hilfsbereitschaft oder Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Deshalb gilt:

- Lassen Sie keine fremden Personen ungeprüft in Ihre Wohnung - auch nicht, wenn sie sich als Handwerker, Stadtwerke- oder Behördenmitarbeiter ausgeben. - Bitten Sie um einen Dienstausweis - und rufen Sie im Zweifel selbst bei der angeblichen Firma oder Behörde an, bevor Sie jemanden hereinlassen. Nutzen Sie dabei nie die Telefonnummer, die Ihnen vom Besucher genannt wird, sondern recherchieren Sie diese selbstständig. - Lassen Sie die Tür niemals offenstehen - auch nicht "nur einen Spalt". - Lassen Sie fremde Personen nie unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung. - Informieren Sie sofort die Polizei unter 110, wenn Ihnen eine Situation merkwürdig vorkommt oder Sie sich unsicher fühlen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell