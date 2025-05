Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (139/2025) Menschenmassen am Göttinger Kiessee - Polizei zählt rund 5.000 Personen bei Feiern am 1. Mai, exzessiver Alkoholkonsum führt zu mehreren Rettungseinsätzen

Göttingen (ots)

Göttingen, Sandweg

Donnerstag, 1. Mai 2025

GÖTTINGEN (jk) - Eine Vielzahl zumeist jüngerer Menschen haben sich am 1. Mai (Donnerstag) ab dem Nachmittag am Göttinger Kiessee versammelt und dort ausgelassen gefeiert. Nach Schätzungen der Polizei waren es in der Spitze geschätzt rund 5.000 Personen. Insbesondere an der Westseite des Gewässers wurden diverse kleinere DJ-Zelte mit Lautsprecheranlagen aufgebaut, Musik abgespielt und gegrillt. Der teils exzessive Alkoholkonsum unter den Feierenden löste bis in die Abendstunden mehrere Rettungswageneinsätze aus.

Der Polizei wurden bereits im Laufe des Abends diverse Diebstähle, u. a. von Taschen, gemeldet. Weitere Anzeigen gingen am Freitagvormittag (02.05.25) auch über die Onlinewache ein. Eine abschließende Zahl an Taten liegt zurzeit noch nicht vor.

Es gab zudem weitere Einsätze wegen gemeldeter Ruhestörungen und im Zusammenhang mit einer Körperverletzung.

Ab etwa 22.00 Uhr verließen die Feiernden nach und nach die Örtlichkeit. Die genutzten Flächen wurden in erheblich verunreinigtem Zustand zurückgelassen.

