Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (138/2025) "LKW-Sicherheitstag 2025" am 6. Mai auf dem Autohof Northeim - Von 10 bis 18 Uhr Informationen satt

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Am Donnerstag dem 6. Mai findet auf dem Autohof Northeim an der Autobahn 7 der "LKW-Sicherheitstag 2025" statt. Veranstalter ist der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN, siehe auch Plakat und Flyer im Anhang). Der Einsatz- und Streifendienst Bundesautobahn der Polizeiinspektion (PI) Göttingen organisiert die Veranstaltung und stellt Fachpersonal. Viele weitere Experten der Polizei Göttingen und Northeim sowie des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen aus Hannover unterstützen die besondere Präventionsveranstaltung auch in diesem Jahr in ganz vielfältiger Weise.

Ob an Infoständen oder bei Mitmachaktionen - in der Zeit von 10 bis 18 Uhr haben insbesondere LKW-Fahrende aber auch andere Interessierte die Gelegenheit, sich entweder berufsspezifisch zu informieren bzw. verlässlich beraten zu lassen oder auch einfach nur mit Fachleuten vor Ort zu einem bestimmten Thema ins Gespräch zu kommen.

Wie schon im Vorjahr sind u. a. das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Göttingen, das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), die Berufsgenossenschaft (BG) Verkehr, die Verkehrswacht Göttingen, der Landkreis Northeim, die Johanniter Unfallhilfe (JUH), der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.) und der Allgemeinen Rettungsverbandes (ARV) mit etlichen Experten und Expertinnen auf dem Autohof Northeim dabei.

Geboten werden unter anderem die Aktionen "Hat's geklickt", "Toter Winkel", "Gefahren an Bushaltestellen" (inklusive praktischer Übungen mit Schulkindern) sowie z. B. Infostände zu den Themen Ladungssicherung, technische Mängel, Fahrpersonalrecht, Alkohol/Drogen, Digitaler Tachograf, Gesundheit-Fit on Tour, Planenschlitzer & Dieseldiebstahl, Erste Hilfe und Rettungsgasse, um nur einige der Stationen zu nennen.

Eine Übersicht über alle Aktionen und Themen bietet der Flyer im Anhang.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Gäste!

Pressemitteilung GVN vom 9. April 2025 https://www.gvn.de/home/gvn-aktuell/artikeldetails/lkw-sicherheitstag-am-6-mai-2025-in-northeim

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell