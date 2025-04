POL-GÖ: (137/2025) In Waldstück gefundenes CUBE-Mountainbike stammt aus Diebstahl an der Kiesseestraße

Göttingen (ots) - Herzberg, Sieberstraße Sonntag, 20. April 2025, gegen 18.30 Uhr HERZBERG (jk) - Am Rande einer größeren Hochzeitsfeier mit etwa 250 geladenen Gästen ist es am Ostersonntag (20.04.25) in Herzberg (Landkreis Göttingen) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Geschätzt etwa 50 ...

mehr