Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (134/2025) Herzberg: Körperliche Auseinandersetzung am Rande einer Hochzeit löst größeren Polizeieinsatz aus, zwei Beteiligte leicht verletzt

Göttingen (ots)

Herzberg, Sieberstraße

Sonntag, 20. April 2025, gegen 18.30 Uhr

HERZBERG (jk) - Am Rande einer größeren Hochzeitsfeier mit etwa 250 geladenen Gästen ist es am Ostersonntag (20.04.25) in Herzberg (Landkreis Göttingen) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Geschätzt etwa 50 Männer unterschiedlicher Nationalitäten waren in das Geschehen involviert. Der Auslöser ist unbekannt. Die Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich aufgrund der unübersichtlichen Lage kompliziert. Zwei Beteiligte im Alter von 30 und 50 Jahren wurden nach ersten Informationen leicht verletzt.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Sieberstraße. Die Polizei war bis spät in die Nacht mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu beruhigen und die Parteien zu trennen. Es wurden mehrere Gefährderansprachen durchgeführt und Platzverweise ausgesprochen.

Der 30 Jahre alte Verletzte musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, der 50-Jährige ließ sich vor Ort ambulant ärztlich versorgen.

Im Zuge der eingeleiteten Maßnahmen stellte die Polizei in einem PKW ein längeres Messer und einen Schlagring sicher. Gegen den 27 Jahre alten Fahrer des Wagens wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Polizei stellte u. a. die Personalien von über 100 Personen fest.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder auch mit dem Handy gefilmt haben bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzberg unter Telefon 05521/998 95-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell