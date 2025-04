Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (132/2025) Dransfeld: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus an der Hakenbreite, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Dransfeld, Hakenbreite

Zwischen Freitag, 4. April, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 10. April, 10.00 Uhr

DRANSFELD (jk) - Durch eine aufgebrochene Terrassentür sind Unbekannte Anfang April in ein freistehendes Einfamilienhaus in Dransfeld (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 4. und 10. April an der Straße Hakenbreite. Im Innern des Hauses brachen die Täter weitere Türen auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit bislang nicht fest.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohnende oder sonstige Zeugen, denen innerhalb des genannten Tatzeitraumes verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

