POL-MFR: (9) Bewaffneter Raubüberfall auf Apotheke in Rothenburg ob der Tauber

Herzogenaurach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Donnerstagnachmittag (02.01.2025) eine 67-jährige Frau in Herzogenaurach Herzo Base. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Frau fuhr kurz vor 15 Uhr mit dem Bus der Linie 274 von der Haltestelle 'An der Schütt' zum Willy-Brandt-Platz an der Herzo Base. Der spätere Täter, der sich mit der Frau im Bus ...

