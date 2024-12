Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nichts gelernt: Bundespolizei kontrolliert wiederholt Mann mit ge-stohlenem E-Bike

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 3. Dezember 2024 kontrollierte eine Zugstreife der Bundespolizei gegen 10:15 Uhr einen Mann, der am Hauptbahnhof Mag-deburg den Regionalexpress nach Burg mit einem grauen E-Bike bestieg. Da er einem eingesetzten Beamten aus einem vergangenen Sachverhalt bekannt vorkam, wurde der Deutsche kontrolliert und zur Herkunft des Fahrrades befragt. Er gab an, dieses von einem Bekannten geliehen zu haben. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen. Zudem war die Rahmennummer des E-Bikes zum Teil unkenntlich gemacht. Da der 31-Jährige schon einmal mit einem gestohlenen hochwertigen E-Bike aufgegriffen wurde, belehrten ihn die Einsatzkräfte eindringlich. Daraufhin überdachte er seine erste Aussage und gab an, das Zweirad in der Vergangenheit in Möser von einem Wohnmobil entwendet zu haben. Es sei damals nicht angeschlossen gewesen. Danach habe er es dem Bekannten verkauft und am heutigen Tag zur Erledigung einiger Sachen von diesem ausgeliehen. Die Beamten stellten das Rad sicher. Der Mann muss sich nun erneut wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und in diesem Fall Hehlerei verantworten.

