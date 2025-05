POL-DN: Defekter Batteriespeicher in Nörvenich entwendet - Polizei warnt vor möglicher Brandgefahr

Düren (ots) - Am gestrigen Morgen (07.05.2025) wurde in der Lagerstraße ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Wagen, ein goldener VW Tiguan, wurde am 07.05.2025 gegen 07:50 Uhr in der Lagerstraße geparkt. Als der Besitzer des Autos um 11:00 Uhr zurückkehrte, war das Auto bereits entwendet. Es trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-MP474. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der 02421 949-0 entgegen. ...

