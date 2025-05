POL-DN: VW Tiguan entwendet

Jülich (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch (07.05.2025) brachen unbekannte Täter in die Büroräume eines Altenheims ein. Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 07:15 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten in der Merkatorstraße. Auf der Suche nach Diebesgut öffneten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Zigaretten und ein Laptop. Die Kriminalpolizei ...

