POL-DN: Unfall auf der Kreuzung

Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich gestern (06.05.2025) in Birgel ereignete.

Ein 76 Jahre alter Mann aus Vossenack fuhr gegen 17:00 Uhr aus Richtung Birgel kommend auf der Monschauer Landstraße. An der Kreuzung Monschauer Landstraße / K27 ordnete er sich zunächst auf die Geradeausspur in Richtung Düren ein, setzte dann aber zum Linksabbiegen an. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, an dessen Steuer ein 50-Jähriger aus Gey saß. Dieser hatte die Kreuzung geradeaus in Richtung Birgel überqueren wollen. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich.

Der 50-Jährige sowie seine 67 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.

