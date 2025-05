POL-DN: Unbekannter entreißt Seniorin die Handtasche - Die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots) - In der Zeit zwischen Montag (06.05.2025) und Dienstag (07.05.2025) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu Büroräumen in der Straße Rurpforte. Zwischen 15:00 Uhr am Montag und 09:00 Uhr am Dienstag drangen der oder die Täter gewaltsam in das Reiheneckaus ein und betraten augenscheinlich mehrere Räume. Ob etwas fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im ...

