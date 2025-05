Polizei Düren

POL-DN: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Adenauerpark kam es am Montag (05.05.2025) zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Pkw.

Ein 12-jähriger Dürener befuhr mit seinem Fahrrad gegen 17:25 Uhr den Gehweg der Straße Am Adenauerpark in Richtung der Einmündung zur Merianstraße. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Dürener von dort, ohne anzuhalten, auf die Fahrbahn, um die Einmündung zu passieren. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst an dessen Steuer ein 22-Jähriger aus Düren saß. Der 22-Jährige, der die Merianstraße in Richtung Am Adenauerpark befuhr, hatte den Jungen nicht rechtzeitig gesehen.

Durch die Kollision wurde der 12-Jährige schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße Am Adenauerpark gesperrt.

