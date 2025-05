Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Baufachhandel - Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagmittag (03.05.2025) und Montagmorgen (05.05.2025) in das Büro eines Baufachhandels in der Straße Rurbenden eingebrochen.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich zwischen 12:00 Uhr am Samstag und 07:00 Uhr am Montag Zugang zum Gelände des Fachhandels und drangen gewaltsam in das dortige Büro ein. Im Inneren öffneten sie mehrere Spinde der Mitarbeitenden. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude unerkannt und entfernten sich vom Tatort. Was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

