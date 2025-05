Polizei Düren

POL-DN: Pedelec Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

An einer Ausfahrt auf der Euskirchener Straße kollidierten am Freitag (02.05.2025) ein Pkw und ein Pedelec.

Am Freitag gegen 16:40 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Mann aus dem Kreis Warendorf mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Euskirchener Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Stockheim. Aus der Ausfahrt eines Autohauses an der Euskirchener Straße wollte ein 56-jähriger Jülicher auf die Euskirchener Straße fahren. Nach eigenen Angaben hatte der Pkw-Fahrer den Geh- und Radweg aufgrund einen Zaunes nicht gut einsehen können und so den Zweiradfahrer übersehen.

Es kam zur Kollision. Die leichten Verletzungen des Radfahrers wurden vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell