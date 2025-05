POL-DN: Kradunfall auf der Panoramastraße

Nideggen (ots) - Am Nachmittag des 1.Mai, gegen ca. 14:25 Uhr, befuhr ein 19 jähriger Kradfahrer aus Simmerath die Landstraße 11 in Richtung Zerkall, als er mit seinem Krad die Kontrolle verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen tiefen Graben stürzte. Eine zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter auf seinem Polizeikrad registrierte den Unfall kümmerte sich um den Verunfallten. Der Kradfahrer wurde zum ...

