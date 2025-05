POL-DN: Verkehrsunfall mit Krad

Düren (ots) - Ein Dürener erschien am Dienstag (29.04.2025) auf der Polizeiwache in Düren und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Der Mann hatte über mehrere Wochen hinweg rund 17.000 Euro an eine angebliche Investmentfirma überwiesen - in der Annahme, Geld in Aktien zu investieren. Nach seinen Angaben sei er Anfang März dieses Jahres erstmals von einem ihm ...

mehr