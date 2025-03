Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Handtaschendiebstahl in Einkaufszentrum in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag, 08.03.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum im Grubenweg, in St. Ingbert, zu einem Taschendiebstahl. Verdächtigt werden eine unbekannte Frau und ihr ebenso unbekannter osteuropäisch wirkender Begleiter. Beide hatten die Geschädigte, eine 79-jährige aus St. Ingbert, und ihren Ehemann in ein Gespräch verwickelt und in einem Moment kurzer Unaufmerksamkeit am Kühlregal die Handtasche der Geschädigten aus deren Rollator entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend aus dem Einkaufszentrum. Bis auf den geringen Wert der Handtasche zählen lediglich die Papiere und wenig Bargeld der Geschädigten zur Tatbeute. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Es wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

