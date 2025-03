Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl und Sachbeschädigung am Kiosk am Rendez-vous-Platz in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 07.03.2025 auf den 08.03.2025, im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr und 08:50 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung und ein Diebstahl an einem Verkaufskiosk am Rendez-Vous-Platz, in St. Ingbert. Ein oder mehrere Täter schleuderten mindestens 14 Mal mit Steinen in die besonders gesicherten Fensterscheiben des Kiosks und verursachten somit erheblichen Sachschaden. Darüber hinaus stürzten sie zwei vor dem Imbiss festgebundene Tische um und beschädigten dabei einen. Eine Tischplatte eines Tisches entwendeten sie in Gänze. Der entstandene Sachschaden befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich. Anwohner und Passanten, die Hinweise zur Tatbegehung und/oder zu den Tätern geben können, werden um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

