POL-IGB: Verkehrsunfall mit Schulbus; zwei Kinder leicht verletzt

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 07.03.2025, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich in der Straße In der Lauerswies in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Um die Kollision mit einem einbiegenden Fahrzeug zu vermeiden, musste der Fahrer eines Schulbusses auf der bevorrechtigten Straße eine Gefahrenbremsung einleiten und konnte dadurch den Zusammenstoß verhindern. Da der Bus mit mehreren Kindern einer St. Ingberter Grundschule besetzt war, kamen diese bei der Bremsung teilweise zu Fall oder stießen gegen die Sitze und Haltestangen des Busses. Schwerere Verletzungen blieben zum Glück aus. Bislang hat die Polizei Kenntnis von zwei leicht verletzten Kindern. Noch vor der Unfallaufnahme begaben sich die Kinder in die Schule, so dass nicht alle Personalien erfasst werden konnten. Der Fahrer des einbiegenden Fahrzeugs, 56 Jahre alt, aus St. Ingbert, muss sich nun in einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung behaupten. Sollten sich noch mehr Kinder im Bus befunden haben und nun über Schmerzen klagen, wird um Kontaktaufnahme mit hiesiger Dienststelle gebeten. Die betreffenden Eltern der mitfahrenden Kinder wurden bereits von der Schulleitung in Kenntnis gesetzt. Weiterhin werden Unfallzeugen dazu aufgerufen sich mit hiesiger Dienststelle unter der 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

