Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit zwei Pkw und drei Wohnhäusern

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließ am Samstagabend ein 33-Jähriger in Tambach-Dietharz. Bei seiner Fahrt durch die Pfarrstraße kollidierte der Audifahrer mit drei geparkten Fahrzeugen sowie drei Wohnhäusern. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 24.000 Euro. Infolge des Unfalls waren der Audi des Unfallverursachers sowie ein VW einer 58-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde mit dem Unfallverursacher ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Vorwert von 1,79 Promille. Des Weiteren schlug ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Amphetamin an. Dem 33-Jährigen wurde daraufhin in einem Krankenhaus Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ferner wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (ml)

