Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfall gesucht

Ilmenau (ots)

Ein 26-Jähriger parkte heute seinen BMW in der Bahnhofstraße zwischen dem Hotel "Mara" und dem Fitnessstudio "Sunshine" am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass es zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug kam. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500,- Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer 034537/2025. (mla)

