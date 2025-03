Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Frau ohne Fahrerlaubnis gefährdet andere Verkehrsteilnehmer in St. Ingbert/Niederwürzbach

St. Ingbert/Niederwürzbach (ots)

Am 07.03.2025 um 11 Uhr kam es auf der L111 zwischen Niederwürzbach und Hassel zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen grauen BMW Kombi. Die Fahrzeugführerin, eine 31-Jährige aus Blieskastel, geriet hierbei mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete dort mindestens einen bislang noch unbekannten Fahrzeugführer (schwarzer Kombi), welcher in den Grünstreifen ausweichen musste. Die Fahrzeugführerin konnte schließlich durch Beamte der Polizeiinspektion St. Ingbert angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Wie ermittelt werden konnte, führte sie ihr Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise machen können oder selbst gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

