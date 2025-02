Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße Auf Mühlental, in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 26.02.2025, 15 Uhr, und dem 27.02.2025, 12 Uhr, kam es in einem Mehrparteienanwesen der Straße Auf Mülental, nahe der Bayernstraße, in St. Ingbert, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch gewaltsames Aufdrücken einer Wohnungstür, in Abwesenheit des Wohnungsinhabers, Zutritt zu dessen Wohnung. Aus der Wohnung entwendete er eine große Musikbox und verließ die Tatörtlichkeit unerkannt. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder können Hinweise auf die vorliegende Tat geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

