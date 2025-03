Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am 06.03.2025 kam es zwischen 12:35 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Park & Ride-Parkplatz in der Straße Zum Ensheimer Gelösch in St. Ingbert(Ortseingang Sengscheid) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte in dem o.g. Zeitraum mit seinem Pkw auf dem Park & Ride Parkplatz. Während er abwesend war, versuchte ein bislang unbekannter Täter mit einem vermutlich roten oder orangenen Pkw neben dem Pkw des Geschädigten einzuparken. Bei diesem Parkmanöver beschädigte der unbekannte Täter den hinteren Stoßfänger von dem Pkw des Geschädigten erheblich. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

