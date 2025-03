Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung durch Graffiti Kaiserstraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.02.2025 bis Dienstag, 04.03.2025 wurde Ortsausgang St. Ingbert in Richtung Rohrbach an zwei Gebäuden (Verkaufsgeschäft und Einfamilienhaus) jeweils ein Graffiti in roter Schrift angebracht. Es entstand nach jetzigem Stand Sachschaden an den Gebäudefassaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen.

