POL-DN: Vorläufige polizeiliche Bilanz zur Mainacht

Im Zeitraum vom 30.04.2025, 20:00 Uhr bis zum 01.05.2025, 06:00 Uhr verzeichnete die Kreispolizeibehörde Düren einen leichten Anstieg der im Zusammenhang mit den Maifeierlichkeiten stehenden Einsätzen. Während im Jahr 2024 lediglich 10 Einsätze dem Maitreiben zugeordnet wurden, waren es diesmal im gleichen Zeitraum 14 Einsätze. Die Hälfte der Einsätze machten Ruhestörungen aus. Auch im weiteren Verlauf des Vormittags wurden entsprechende Beschwerden bei der Leitstelle der Polizei geäußert, so dass sich die Gesamtzahl der Einsätze wegen Ruhestörungen auf aktuell (Stand 01.05.2025, 16:00 Uhr) 12 Fälle erhöhte.

In der Ortslage Disternich kam es am Abend des 30.04.2025 gegen 22:15 Uhr zum versuchten Diebstahl einer Fahne. Als der Eigentümer des vermeintlichen Diebesgutes auf einen Anhänger aufspringen wollte, mit dem sich mehrere Personen mit samt der Fahne anscheinend versuchten zu entfernen, wurde er von diesem heruntergestoßen. Verletzungen sind durch diese Handlung bislang nicht bekannt geworden. Auch die Fahne wurde wieder zu Boden geworfen und konnte durch den Besitzer an sich genommen werden. Eine polizeiliche Fahndung nach den konkret handelnden Personen verlief ohne Erfolg. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Im Bereich der Ortslage Merzenich wurde im Verlaufe der Nacht das Zünden von Böllern gemeldet. Bei Eintreffen der entsandten Polizeistreifen konnten diese Angaben aber nicht verifiziert werden.

Unglücklich endete die Mainacht für einen 22 Jahre alten Mann der Maigesellschaft Schmidt, nachdem in Brandenberg am frühen Morgen des 01.05.2025 gegen 07:40 Uhr ein Maibaum aufgestellt worden war. Im Anschluss daran wollte der junge Mann sich die Hände an einem Wassercontainer waschen, der auf einem Grundstück aufgestellt war. Aus unbekannten Gründen kippte der Wassercontainer um und stürzte auf den 22-Jährigen. Hierdurch zog dieser sich Verletzungen an den Extremitäten zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Positiv ist zu vermerken, dass bislang keine Körperverletzungsdelikte im Zusammenhang mit den Maifeierlichkeiten bekannt wurden. Kleinere gemeldete Feuer entpuppten sich als Maifeuer, die kontrolliert brannten und sich somit als unproblematisch erwiesen.

