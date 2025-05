POL-DN: Glück im Unglück- Kradfahrer verunglückt

Aldenhoven (ots) - In einem Wohngebiet in Siersdorf kam es gestern (29.04.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sechsjähriger leicht verletzt wurde. Der Junge aus Siersdorf fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Pfarrer-Steffens-Ring in Richtung der Einmündung Im Lohfeld. Als er in den Einmündungsbereich einfuhr, übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw, der von rechts kam. Der 40-jährige Siersdorfer ...

