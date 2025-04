Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Konsum unbekannter Substanzen verstorben - Nachtragsmeldung

Stuttgart- Untertürkheim / Aurich (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (20.04.2025) den Leichnam einer 19-jährigen Frau in einem Gebüsch an einem Weinberg nahe der Augsburger Straße gefunden (siehe Pressemitteilung vom 23.04.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6018089). Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln derzeit wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen gegen die drei 19 bis 24-jährigen Begleitungen der Verstorbenen. Zur Klärung der genauen Umstände, die zum Tod der 19-Jährigen geführt haben, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim zuständigen Amtsgericht eine Obduktion der Verstorbenen beantragt. Diese wurde nach antragsgemäßer Entscheidung am Mittwoch (23.04.2025) durchgeführt. Hieraus ergaben sich keine Hinweise auf eine todesursächliche Gewalteinwirkung. Welche Substanzen die 19-Jährige konsumiert hat, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Hier stehen noch weitere Untersuchungen an, dessen Ergebnisse in den nächsten Wochen zu erwarten sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell