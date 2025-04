Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigaretten gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (24.05.2025) in ein Geschäft in einem Einkaufszentrum an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen und haben Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Diebe schlugen gegen 04.05 Uhr eine Scheibe ein, stiegen hinein und stahlen mehrere Stangen Zigaretten. Ein Sicherheitsmitarbeiter alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Beide Einbrecher waren etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und führten Taschen mit sich. Einer der Diebe trug einen hellen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Der zweite Unbekannte war komplett schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell