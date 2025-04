Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rentner bestohlen - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Ostersonntag (20.04.2025) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 81-Jährigen bestohlen zu haben. Der 81 Jahre alte Mann parkte sein Auto am Samstag (19.04.2025) in einer Tiefgarage an der Sankt-Pöltener-Straße und hob gegen 13.50 Uhr bei einer Bank Bargeld ab. Anschließend ging er in ein nahegelegenes Einkaufszentrum. Der Tatverdächtige soll am Ladeneingang gebettelt und den Senior nach seinem Einkauf in die Tiefgarage verfolgt haben. Dort soll er ihm seinen Geldbeutel mitsamt rund 100 Euro Bargeld geklaut haben und geflüchtet sein. Am Eingang stellten alarmierte Beamte zwar nicht mehr den Tatverdächtigen, dafür aber eine 19-jährige Frau fest, die ebenfalls bettelte. Aufgrund mehrerer Diebstahlsdelikte wurde die Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf der Suche nach seiner mutmaßlichen Komplizin erschien der 20-Jährige am Sonntag gegen 13.00 Uhr auf dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße, wo er festgenommen wurde. Er wurde am Montag (21.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte und den jungen Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

