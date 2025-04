Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Karfreitag (18.04.2025) einen 51 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Saunalandschaft an der Plieninger Straße onaniert haben soll. Der Mann war gegen 21.30 Uhr in einem Dampfbad, als er drei junge Männer im Alter von 24, 24 und 26 Jahren angeschaut und dabei an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Eine Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Beamten, die den 51-Jährigen kurze Zeit später vorläufig festnahmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +497118995778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

