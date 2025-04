Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Auto gestreift und davon gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges hat zwischen Samstag (12.04.2025) und Freitag (18.04.2025) ein Auto an der Hofener Straße gestreift und ist davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine 52 Jahre alte Frau stellte ihren orangenen Opel Adam am Samstag gegen 15.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 110 ab. Als sie am Freitag gegen 10.30 an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

